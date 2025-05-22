Глава Беловского района Курской области пострадал при атаке БПЛА

Украинский беспилотник атаковал автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, чиновник был ранен. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, Волобуев успел покинуть машину, однако получил травмы бедра и руки. Сейчас чиновник в больнице.

«Это четвертый раз, когда глава района попадает под атаку. Совсем недавно Николай Викторович был контужен, когда развозил хлеб нашим жителям», - написал Хинштейн в Telegram.

Врио губернатора предложил представить Волобуева к государственным наградам, в регионе уже готовят соответствующий список.

В марте ВСУ ударили по авто Николая Волобуева, он был ранен и обратился к медикам, напоминает RT.

