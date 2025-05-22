Над Черным морем потерял связь американский дрон-разведчик
Дрон-разведчик США RQ-4D Phoenix подал сигнал о потере связи над водами Черного моря. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Аппарат летал над акваторией накануне. Зарегистрированный в НАТО американский дрон подал сигнал 7600 до достижения зоны дежурства. Этот код означает потерю радиосвязи устройством.
Позже дрон вернулся на базу в Италии.
Стратегический разведывательный беспилотник производится Northrop Grumman. Радиус действия аппарата составляет 16 тысяч километров.
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