Над Черным морем потерял связь американский дрон-разведчик

Дрон-разведчик США RQ-4D Phoenix подал сигнал о потере связи над водами Черного моря. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Аппарат летал над акваторией накануне. Зарегистрированный в НАТО американский дрон подал сигнал 7600 до достижения зоны дежурства. Этот код означает потерю радиосвязи устройством.

Позже дрон вернулся на базу в Италии.

Стратегический разведывательный беспилотник производится Northrop Grumman. Радиус действия аппарата составляет 16 тысяч километров.

Накануне российские средства ПВО сбили над Черным морем один украинский БПЛА самолетного типа, напоминает РЕН ТВ.

