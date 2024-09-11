Смирнов: В Курской области сбили управляемую авиабомбу ВСУ
11 сентября 202408:57
Украинскую управляемую авиабомбу уничтожили в Курской области. Об этом написал врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита утром в приграничном районе», — отмечается в сообщении.
Ранее Минобороны заявило, что ночью 11 сентября над Курской областью уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru