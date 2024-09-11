Смирнов: В Курской области сбили управляемую авиабомбу ВСУ

Украинскую управляемую авиабомбу уничтожили в Курской области. Об этом написал врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Еще две управляемые авиабомбы ВСУ уничтожены в приграничье Курской области

«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита утром в приграничном районе», — отмечается в сообщении.

Ранее Минобороны заявило, что ночью 11 сентября над Курской областью уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БомбаКурская Область

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