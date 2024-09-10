Еще две управляемые авиабомбы ВСУ уничтожены в приграничье Курской области
В приграничном районе Курской области были уничтожены еще две управляемые авиабомбы ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
В своей публикации Смирнов выразил благодарность силам ПВО за успешную работу по уничтожению угроз, отметив, что обе бомбы были сбиты вечером.
С 6 августа в Курской области продолжаются активные боевые действия. В регионе ввели режимы чрезвычайной ситуации федерального уровня и контртеррористической операции. Из приграничных территорий организован вывоз населения — к 22 августа регион покинули 133 тысячи человек.
По словам Смирнова, на 12 августа Украина установила контроль над 28 населенными пунктами, где оставалось около 2 тыс. жителей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru