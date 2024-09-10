Еще две управляемые авиабомбы ВСУ уничтожены в приграничье Курской области

В приграничном районе Курской области были уничтожены еще две управляемые авиабомбы ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

В своей публикации Смирнов выразил благодарность силам ПВО за успешную работу по уничтожению угроз, отметив, что обе бомбы были сбиты вечером.