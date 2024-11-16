Смирнов: ПВО сбила десять беспилотников над Курской областью

Десять украинских беспилотников уничтожили в Курской области, сообщил глава региона Алексей Смирнов. Об этом он написал в Telegram.

Около 2 часов ночи в Курской области объявили опасность атаки БПЛА. Позже Смирнов сообщил, что в Курске работает ПВО.

«Наши бойцы... отражают атаку украинских БПЛА самолетного типа, после 2 часов ночи сбито уже 10 штук», — подчеркнул губернатор.

Накануне вечером военные уничтожили над Курской областью 15 дронов ВСУ.

