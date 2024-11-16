Смирнов: ПВО сбила десять беспилотников над Курской областью
16 ноября 202404:23
Десять украинских беспилотников уничтожили в Курской области, сообщил глава региона Алексей Смирнов. Об этом он написал в Telegram.
Около 2 часов ночи в Курской области объявили опасность атаки БПЛА. Позже Смирнов сообщил, что в Курске работает ПВО.
«Наши бойцы... отражают атаку украинских БПЛА самолетного типа, после 2 часов ночи сбито уже 10 штук», — подчеркнул губернатор.
Накануне вечером военные уничтожили над Курской областью 15 дронов ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru