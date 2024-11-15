Средства ПВО уничтожили 15 украинских дронов над Курской областью
Российские средства ПВО пресекли попытку украинских вооруженных сил атаковать Курскую область с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны.
Атака, в результате которой было уничтожено 15 беспилотников, произошла в период с 20:00 до 21:00 мск.
С 6 августа в Курской области продолжаются боевые действия.
Боевые действия продолжаются в Суджанском районе Курской области, расположенном на границе с Украиной. Здесь российские войска ведут наступление, о котором Минобороны начало сообщать в сводках с начала сентября, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru