Смирнов: Над Курской областью сбили ракету ВСУ

Ракету ВСУ сбили над Курской областью, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Украинская ракета этим утром уничтожена в небе Курской области», — отметил Смирнов.

Врио губернатора напомнил гражданам, что приближаться к обломкам снаряда и трогать их запрещено, следует сообщить о находке в экстренные службы.

Минувшей ночью над Курской областью сбили два украинских дрона, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетаКурская Область

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