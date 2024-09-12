Смирнов: Над Курской областью сбили ракету ВСУ
12 сентября 202408:45
Ракету ВСУ сбили над Курской областью, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Украинская ракета этим утром уничтожена в небе Курской области», — отметил Смирнов.
Врио губернатора напомнил гражданам, что приближаться к обломкам снаряда и трогать их запрещено, следует сообщить о находке в экстренные службы.
Минувшей ночью над Курской областью сбили два украинских дрона, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru