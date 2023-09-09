СМИ: злоумышленники пытались устроить теракт в Ярославле

По данным издания, один из злоумышленников общался с украинским куратором, который предложил парню сжечь телекоммуникационную вышку. Молодой человек согласился и взял с собой на дело своего друга.



Они купили четыре литра бензина и прибыли на место, где их с поличным задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на теракт группой лиц по предварительному сговору». Молодым людям грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее жителя Железногорска Курской области приговорили к 20 годам заключения по делу о госизмене, приготовлении к диверсии организованной группой и незаконном сбыте наркотиков. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

