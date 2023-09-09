СМИ: злоумышленники пытались устроить теракт в Ярославле
В Ярославле двое 18-летних молодых людей пытались устроить теракт, пишет Telegram-канал Shot.
По данным издания, один из злоумышленников общался с украинским куратором, который предложил парню сжечь телекоммуникационную вышку. Молодой человек согласился и взял с собой на дело своего друга.
Они купили четыре литра бензина и прибыли на место, где их с поличным задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на теракт группой лиц по предварительному сговору». Молодым людям грозит до 20 лет тюрьмы.
Ранее жителя Железногорска Курской области приговорили к 20 годам заключения по делу о госизмене, приготовлении к диверсии организованной группой и незаконном сбыте наркотиков. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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