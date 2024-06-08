РКН: против 25 иноагентов возбудили уголовные дела за отсутствие маркировок
Роскомнадзор направил в СК РФ информацию о 45 иноагентах, которые постоянно нарушают требования о маркировке материалов, в отношении 25 из них возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что сейчас в реестре зарегистрированы сведения о 606 иноагентах. При этом, по законодательству России, их материалы, распространяемые в том числе в сети, должны быть помечены соответствующей маркировкой. В случае систематических нарушений маркировки возбуждается уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.
В 2024 году Роскомнадзор уже составил 180 протоколов за отсутствие такой маркировки в материалах иноагентов. Судами по ним были назначены штрафы на общую сумму более 7,1 млн рублей.
Ранее в Москве суд арестовал гражданина Франции Лорана Винатье по делу о нарушении правил работы иноагента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru