СМИ: Жительница Подмосковья умерла после удаления всех 32 зубов

Жительница Московской области скончалась после того, как в одной из стоматологических клиник Москвы ей удалили все 32 зуба. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

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Отмечается, что женщина планировала установку имплантов и обратилась в клинику «Менделеев». Хирург удалил все зубы пациентке и отправил ее домой.

Сутки спустя женщина потеряла сознание в ванной. Прибывшие к ней домой после звонка супруга медики не смогли ее спасти.

По факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Ранее в Нижнем Новгороде скончался пассажир, из-за плохого самочувствия которого совершил экстренную посадку летевший из Хабаровска в Москву самолет.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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