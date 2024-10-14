СМИ: Жительница Подмосковья умерла после удаления всех 32 зубов
Жительница Московской области скончалась после того, как в одной из стоматологических клиник Москвы ей удалили все 32 зуба. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что женщина планировала установку имплантов и обратилась в клинику «Менделеев». Хирург удалил все зубы пациентке и отправил ее домой.
Сутки спустя женщина потеряла сознание в ванной. Прибывшие к ней домой после звонка супруга медики не смогли ее спасти.
По факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.
Ранее в Нижнем Новгороде скончался пассажир, из-за плохого самочувствия которого совершил экстренную посадку летевший из Хабаровска в Москву самолет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правоохранители задержали двоих россиян за избиение участника СВО
- В Госдуме призвали не возобновлять массовую льготную ипотеку
- The Cure планируют выпустить еще два новых альбома
- СМИ: Жительница Подмосковья умерла после удаления всех 32 зубов
- Дочь Навального рассказала о работе в избирательном штабе Камалы Харрис
- ЕС ввел санкции против Ирана за якобы военное сотрудничество с РФ
- СМИ: Школьник выпал из окна в Самаре во время урока
- Песков: Россия никогда не двигалась к границам НАТО
- Москалькова: В приграничных регионах с 2022 года погибли 398 мирных жителей
- Песков: Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru