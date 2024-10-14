СМИ: Жительница Подмосковья умерла после удаления всех 32 зубов

Отмечается, что женщина планировала установку имплантов и обратилась в клинику «Менделеев». Хирург удалил все зубы пациентке и отправил ее домой.

Сутки спустя женщина потеряла сознание в ванной. Прибывшие к ней домой после звонка супруга медики не смогли ее спасти.

По факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Ранее в Нижнем Новгороде скончался пассажир, из-за плохого самочувствия которого совершил экстренную посадку летевший из Хабаровска в Москву самолет.

