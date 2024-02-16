СМИ: Пассажир умер на борту самолета «Калининград – Петрозаводск»

По данным канала, инцидент произошёл 16 февраля.

Сообщается, что во время полёта 58-летний мужчина почувствовал себя плохо. Ему оказали медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.

Ранее авиавласти Норвегии не разрешила экстренную посадку российского пассажирского самолёта, на борту которого находился нуждавшийся в медпомощи человек, сообщает RT.