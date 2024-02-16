СМИ: Пассажир умер на борту самолета «Калининград – Петрозаводск»

Самолёт авиакомпании «Северсталь», летевший из Калининграда в Петрозаводск, вынужденно приземлился в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге из-за смерти одного из пассажиров, сообщает Telegram-канал Mash.

Авиарейс Петербург – Саратов был прерван из-за пассажирки, потерявшей сознание

По данным канала, инцидент произошёл 16 февраля.

Сообщается, что во время полёта 58-летний мужчина почувствовал себя плохо. Ему оказали медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.

Ранее авиавласти Норвегии не разрешила экстренную посадку российского пассажирского самолёта, на борту которого находился нуждавшийся в медпомощи человек, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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