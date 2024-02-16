СМИ: Пассажир умер на борту самолета «Калининград – Петрозаводск»
Самолёт авиакомпании «Северсталь», летевший из Калининграда в Петрозаводск, вынужденно приземлился в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге из-за смерти одного из пассажиров, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, инцидент произошёл 16 февраля.
Сообщается, что во время полёта 58-летний мужчина почувствовал себя плохо. Ему оказали медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.
Ранее авиавласти Норвегии не разрешила экстренную посадку российского пассажирского самолёта, на борту которого находился нуждавшийся в медпомощи человек, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru