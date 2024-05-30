В Нижнем Новгороде умер пассажир экстренно приземлившегося самолета

В ведомстве рассказали, что в момент посадки лайнера в аэропорту уже находились медики Нижегородского территориального центра медицины катастроф, кроме которых также прибыла реанимационная бригада.

«К сожалению, проводимые реанимационные мероприятия оказались неэффективны. Медики констатировали биологическую смерть пациента», - говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту «Пулково» умер пассажир, планировавший вылететь из Санкт-Петербурга в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

