В Нижнем Новгороде умер пассажир экстренно приземлившегося самолета

В Нижнем Новгороде скончался пассажир, из-за плохого самочувствия которого совершил экстренную посадку летевший из Хабаровска в Москву самолёт. Об этом заявили в Минздраве Нижегородской области.

СМИ: Пассажир умер на борту самолета «Калининград – Петрозаводск»

В ведомстве рассказали, что в момент посадки лайнера в аэропорту уже находились медики Нижегородского территориального центра медицины катастроф, кроме которых также прибыла реанимационная бригада.

«К сожалению, проводимые реанимационные мероприятия оказались неэффективны. Медики констатировали биологическую смерть пациента», - говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту «Пулково» умер пассажир, планировавший вылететь из Санкт-Петербурга в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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