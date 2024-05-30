В Нижнем Новгороде умер пассажир экстренно приземлившегося самолета
В Нижнем Новгороде скончался пассажир, из-за плохого самочувствия которого совершил экстренную посадку летевший из Хабаровска в Москву самолёт. Об этом заявили в Минздраве Нижегородской области.
В ведомстве рассказали, что в момент посадки лайнера в аэропорту уже находились медики Нижегородского территориального центра медицины катастроф, кроме которых также прибыла реанимационная бригада.
«К сожалению, проводимые реанимационные мероприятия оказались неэффективны. Медики констатировали биологическую смерть пациента», - говорится в сообщении.
Ранее в аэропорту «Пулково» умер пассажир, планировавший вылететь из Санкт-Петербурга в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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