СМИ: Житель Подмосковья написал заявление на Шамана из-за кожаных штанов

Заявитель утверждал, что кожаные штаны артиста сподвигают его к греховному и продвигают нехорошие мысли. Что именно пропагандирует певец, автор обращения не объяснил.

По его мнению, внешний вид Дронова также оскорбляет все, что написано в священном писании. Уточняется, что житель Подмосковья также обвинил SHAMANа в том, что он задел его чувства верующего. Если против исполнителя откроют уголовное дело, ему может грозить штраф в 200 тысяч рублей или один год тюрьмы.

Ранее певица Татьяна Куртукова заявила, что SHAMAN имеет высокие шансы на победу в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», напоминает НСН.

