СМИ: Житель Подмосковья написал заявление на Шамана из-за кожаных штанов
Житель подмосковного Зарайска подал заявление в местные органы полиции из-за того, что его смущает внешний вид певца SHAMANа (настоящее имя Ярослав Дронов). Об этом сообщил Telegram-канал «ПОТОК».
Заявитель утверждал, что кожаные штаны артиста сподвигают его к греховному и продвигают нехорошие мысли. Что именно пропагандирует певец, автор обращения не объяснил.
По его мнению, внешний вид Дронова также оскорбляет все, что написано в священном писании. Уточняется, что житель Подмосковья также обвинил SHAMANа в том, что он задел его чувства верующего. Если против исполнителя откроют уголовное дело, ему может грозить штраф в 200 тысяч рублей или один год тюрьмы.
Ранее певица Татьяна Куртукова заявила, что SHAMAN имеет высокие шансы на победу в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», напоминает НСН.
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