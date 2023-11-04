СМИ: Жертвами землетрясения в Непале стали 37 человек

Не менее 37 человек погибли из-за землетрясения в Непале. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на чиновников.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на границе Индии и Непала

«Землетрясение в Непале унесло жизни по меньшей мере 37 человек», — указано в сообщении.

Ожидается, что число жертв будет расти.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) заявил о землетрясении магнитудой 6 на границе Индии и Непала, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным очевидцев, в Нью-Дели тряслись здания. Сообщалось о десятках пострадавших.

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ФОТО: НСН
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