СМИ: Жертвами землетрясения в Непале стали 37 человек
4 ноября 202301:23
Не менее 37 человек погибли из-за землетрясения в Непале. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на чиновников.
«Землетрясение в Непале унесло жизни по меньшей мере 37 человек», — указано в сообщении.
Ожидается, что число жертв будет расти.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) заявил о землетрясении магнитудой 6 на границе Индии и Непала, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным очевидцев, в Нью-Дели тряслись здания. Сообщалось о десятках пострадавших.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru