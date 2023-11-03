Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на границе Индии и Непала
3 ноября 202321:31
На границе Индии и Непала произошло землетрясение магнитудой 6,0, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Отмечается, что эпицентр землетрясения был в 36 км к юго-востоку от непальского города Джумла и в 166 км к северо-востоку от индийского города Бахрайч.
По данным агентства Reuters, в Нью-Дели тряслись здания.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3 в Челябинской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru