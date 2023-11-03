Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на границе Индии и Непала

На границе Индии и Непала произошло землетрясение магнитудой 6,0, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1

Отмечается, что эпицентр землетрясения был в 36 км к юго-востоку от непальского города Джумла и в 166 км к северо-востоку от индийского города Бахрайч.

По данным агентства Reuters, в Нью-Дели тряслись здания.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3 в Челябинской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:НепалИндияЗемлетрясение

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