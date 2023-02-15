СМИ: Женщину спасли из-под завалов в Турции спустя 10 суток

Как отмечает издание, Мелике Имамоглу находилась в изоляции под обломками здания в Кахраманмараше 222 часа. Сотрудники экстренных служб называют ее спасение настоящим чудом, пишут СМИ.

Мощное землетрясение зафиксировали в Турции 6 февраля, подземные толчки затронули 10 провинций страны. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стало более 35 тысяч человек, еще 105 505 пострадали. Республика выделит на ликвидацию последствий землетрясения $5 млрд.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что из-за землетрясения были разрушены или повреждены не менее 41 тысячи зданий. Власти объявили в розыск более 100 подозреваемых в нарушении правил строительства домов, обрушившихся после стихийного бедствия, передает НСН.

