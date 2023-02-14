Эрдоган заявил, что погода сильно затруднила спасение людей после землетрясений

Погодные условия крайне затруднили усилия по спасению людей и восстановлению инфраструктуры после землетрясений на юго-востоке Турции. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в центре управления по ликвидации стихийных бедствий в Анкаре.

Число жертв землетрясения в Турции превысило 35 000

Он отметил, что помимо транспорта и энергии, проблемы также возникли с питьевой водой и канализацией. Эрдоган подчеркнул, что у народа страны не должно быть сомнений в том, что государство всеми средствами боролось за то, чтобы как можно быстрее добраться до зоны землетрясения.

Ранее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин в разговоре с НСН отмечал, что мощные землетрясения, которые произошли в Турции и Сирии, невозможно спровоцировать деятельностью человека, при этом в турецкой провинции Кахраманмараш в ближайшие две недели произойдет еще не одно землетрясение.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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