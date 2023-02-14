Эрдоган заявил, что погода сильно затруднила спасение людей после землетрясений

Он отметил, что помимо транспорта и энергии, проблемы также возникли с питьевой водой и канализацией. Эрдоган подчеркнул, что у народа страны не должно быть сомнений в том, что государство всеми средствами боролось за то, чтобы как можно быстрее добраться до зоны землетрясения.

Ранее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин в разговоре с НСН отмечал, что мощные землетрясения, которые произошли в Турции и Сирии, невозможно спровоцировать деятельностью человека, при этом в турецкой провинции Кахраманмараш в ближайшие две недели произойдет еще не одно землетрясение.

