СМИ: Женщина сожгла дочь ради «изгнания из нее бесов» в Алтайском крае
Жительница республики Алтай сожгла полуторагодовалую дочь, пытаясь «изгнать из ребенка бесов», сообщают «Известия».
По данным газеты, женщина пошла гулять с дочерью на улицу, облила детскую коляску с ребенком керосином и подожгла. Ребенок скончался на месте, пишут СМИ. Сама женщина заявила, что пыталась изгнать из дочери бесов.
Инцидент произошел 20 февраля в селе Урожайное на Октябрьской улице, пишет издание.
Добавляется, что на данный момент следователи продолжают расследование. В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью».
Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве семилетнего сына своей супруги от другого мужчины задержан полицией в Тульской области. По данным СМИ, мальчик залил водой пол в ванной комнате дома накануне вечером. Это привело в ярость отчима, и он до смерти избил пасынка. На утро мужчина сбежал из квартиры, а мать ребенка вызвала полицию. Для поимки подозреваемого полиция ввела план «Перехват».
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