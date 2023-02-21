СМИ: Женщина сожгла дочь ради «изгнания из нее бесов» в Алтайском крае

По данным газеты, женщина пошла гулять с дочерью на улицу, облила детскую коляску с ребенком керосином и подожгла. Ребенок скончался на месте, пишут СМИ. Сама женщина заявила, что пыталась изгнать из дочери бесов.

Инцидент произошел 20 февраля в селе Урожайное на Октябрьской улице, пишет издание.

Добавляется, что на данный момент следователи продолжают расследование. В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью».

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве семилетнего сына своей супруги от другого мужчины задержан полицией в Тульской области. По данным СМИ, мальчик залил водой пол в ванной комнате дома накануне вечером. Это привело в ярость отчима, и он до смерти избил пасынка. На утро мужчина сбежал из квартиры, а мать ребенка вызвала полицию. Для поимки подозреваемого полиция ввела план «Перехват».