Подозреваемый в убийстве малолетнего пасынка задержан под Тулой

Подозреваемый в убийстве семилетнего сына своей супруги от другого мужчины задержан полицией в Тульской области. Об этом информирует на своём сайте Следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

Сигнал об обнаружении тела ребенка 2016 года рождения в населённом пункте посёлке Скуратово поступил сегодня утром. Задержанный доставлен на допрос. Кроме того, проводится проверка условий жизни и воспитания несовершеннолетних в данной семье.