Подозреваемый в убийстве малолетнего пасынка задержан под Тулой

Подозреваемый в убийстве семилетнего сына своей супруги от другого мужчины задержан полицией в Тульской области. Об этом информирует на своём сайте Следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

Сигнал об обнаружении тела ребенка 2016 года рождения в населённом пункте посёлке Скуратово поступил сегодня утром. Задержанный доставлен на допрос. Кроме того, проводится проверка условий жизни и воспитания несовершеннолетних в данной семье.

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По данным СМИ, мальчик залил водой пол в ванной комнате дома накануне вечером. Это привело в ярость отчима, и он до смерти избил пасынка. На утро мужчина сбежал из квартиры, а мать ребенка вызвала полицию. Для поимки подозреваемого полиция ввела план «Перехват».

Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», сразу после новогодних праздников на юго-западе Москвы мужчина убил мать и сестру, поджог квартиру, после чего свёл счёты с жизнью.

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Фото: tula.sledcom.ru
ТЕГИ:Тульская ОбластьРебенокУбийство
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