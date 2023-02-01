Подозреваемый в убийстве малолетнего пасынка задержан под Тулой
Подозреваемый в убийстве семилетнего сына своей супруги от другого мужчины задержан полицией в Тульской области. Об этом информирует на своём сайте Следственное управление Следственного комитета РФ по региону.
Сигнал об обнаружении тела ребенка 2016 года рождения в населённом пункте посёлке Скуратово поступил сегодня утром. Задержанный доставлен на допрос. Кроме того, проводится проверка условий жизни и воспитания несовершеннолетних в данной семье.
По данным СМИ, мальчик залил водой пол в ванной комнате дома накануне вечером. Это привело в ярость отчима, и он до смерти избил пасынка. На утро мужчина сбежал из квартиры, а мать ребенка вызвала полицию. Для поимки подозреваемого полиция ввела план «Перехват».
Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», сразу после новогодних праздников на юго-западе Москвы мужчина убил мать и сестру, поджог квартиру, после чего свёл счёты с жизнью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru