СМИ: женщина подожгла двери военкомата в столичных Кузьминках
В районе Кузьминки на юго-востоке Москвы женщина метнула коктейль Молотова в двери здания местного военного комиссариата, сообщил Telegram-канал Mash.
По информации издания, происшествие произошло на Зеленодольской улице. Женщину задержали сотрудники Росгвардии.
Площадь возгорания составила один квадратный метр. Пожар быстро потушили.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего и мотивы женщины.
В Санкт-Петербурге накануне задержали мужчину, который поджог двери военкомата в центре города и пытался протаранить ворота на легковом автомобиле, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru