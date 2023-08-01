СМИ: женщина подожгла двери военкомата в столичных Кузьминках

В районе Кузьминки на юго-востоке Москвы женщина метнула коктейль Молотова в двери здания местного военного комиссариата, сообщил Telegram-канал Mash.

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По информации издания, происшествие произошло на Зеленодольской улице. Женщину задержали сотрудники Росгвардии.

Площадь возгорания составила один квадратный метр. Пожар быстро потушили.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего и мотивы женщины.

В Санкт-Петербурге накануне задержали мужчину, который поджог двери военкомата в центре города и пытался протаранить ворота на легковом автомобиле, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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