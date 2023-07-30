В Крыму задержали пытавшуюся поджечь военкомат учительницу

В Феодосии задержали учительницу одной из местных школ, которая пыталась бросить в здание военкомата бутылку с зажигательной смесью, сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах Крыма.

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Происшествие произошло 29 июля. Женщина бросила бутылку в направлении военкомата. Ущерб зданию не причинен.

Полиция возбудило дело по статье «хулиганство». Специальные службы выясняют обстоятельства ЧП.

В городе Бердске Новосибирской области 20 июля неизвестный пытался поджечь военкомат, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ВоенкоматыПоджогКрым

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