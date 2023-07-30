В Крыму задержали пытавшуюся поджечь военкомат учительницу
30 июля 202321:13
В Феодосии задержали учительницу одной из местных школ, которая пыталась бросить в здание военкомата бутылку с зажигательной смесью, сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах Крыма.
Происшествие произошло 29 июля. Женщина бросила бутылку в направлении военкомата. Ущерб зданию не причинен.
Полиция возбудило дело по статье «хулиганство». Специальные службы выясняют обстоятельства ЧП.
В городе Бердске Новосибирской области 20 июля неизвестный пытался поджечь военкомат, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru