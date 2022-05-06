Блогер Некоглай и боец ММА попали в смертельное ДТП в центре Москвы
Блогер Некоглай и боец ММА Асхаб Магомедов стали участниками смертельного ДТП, которое произошло у Белорусского вокзала в центре Москвы, сообщает ряд СМИ.
По данным московской прокуратуры, в результате аварии погиб водитель каршерингового автомобиля марки Kia, еще четверо человек сейчас находятся в больнице. ДТП произошло ночью 6 мая.
Сам блогер Некоглай рассказал, что он вместе со своей подругой и Магомедовым выехал на Porsche на зеленый свет, после чего в них на большой скорости врезался легковой автомобиль. По словам стримера, он получил сотрясение мозга, его подруга - различные ушибы, а боец ММА - рассечение.
По некоторым данным, в аварии так же был поврежден автомобиль «Газель», который во время столкновения с Kia задела машина блогера.
Ранее семь человек пострадали в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Подмосковье.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 011 / сут.
Умерли
377 тыс.+139 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+8 723 / сут.
- Блогер Некоглай и боец ММА попали в смертельное ДТП в центре Москвы
- СМИ: Трамп планировал ракетные удары по нарколабораториям в Мексике
- Эксперт рассказал о «взрывном росте» поставок газа из России в ЕС
- Дуда: Границы между Польшей и Украиной не будет
- В посольстве РФ в Вашингтоне напомнили о наличии у США химического оружия
- СМИ: Германия не смогла поставить Украине зенитные установки Gepard
- Стало известно, где россияне проведут летний отпуск
- СМИ: США передали Украине данные о российском крейсере «Москва»
- Госдума: очередная индексация пенсий будет автоматической
- Варшава: польские военные участвуют в боях на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru