Блогер Некоглай и боец ММА попали в смертельное ДТП в центре Москвы

Сам блогер Некоглай рассказал, что он вместе со своей подругой и Магомедовым выехал на Porsche на зеленый свет, после чего в них на большой скорости врезался легковой автомобиль. По словам стримера, он получил сотрясение мозга, его подруга - различные ушибы, а боец ММА - рассечение.

По некоторым данным, в аварии так же был поврежден автомобиль «Газель», который во время столкновения с Kia задела машина блогера.

Ранее семь человек пострадали в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Подмосковье.