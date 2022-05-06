Блогер Некоглай и боец ММА попали в смертельное ДТП в центре Москвы

Блогер Некоглай и боец ММА Асхаб Магомедов стали участниками смертельного ДТП, которое произошло у Белорусского вокзала в центре Москвы, сообщает ряд СМИ.

По данным московской прокуратуры, в результате аварии погиб водитель каршерингового автомобиля марки Kia, еще четверо человек сейчас находятся в больнице. ДТП произошло ночью 6 мая.

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Сам блогер Некоглай рассказал, что он вместе со своей подругой и Магомедовым выехал на Porsche на зеленый свет, после чего в них на большой скорости врезался легковой автомобиль. По словам стримера, он получил сотрясение мозга, его подруга - различные ушибы, а боец ММА - рассечение.

По некоторым данным, в аварии так же был поврежден автомобиль «Газель», который во время столкновения с Kia задела машина блогера.

Ранее семь человек пострадали в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Подмосковье.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:ДТПВокзалыМоскваБлогерАвария
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