СМИ: Заслуженного деятеля культуры РФ Светлану Заградскую нашли мертвой в Москве

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошёл на улице Конёнкова.

По его словам, в квартире погибшей была обнаружена предсмертная записка, в которой 77-летняя Заградская попросила никого не винить в её смерти.

Ранее житель Бельгии покончил жизнь самоубийством после шести недель переписки с искусственным интеллектом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

