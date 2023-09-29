СМИ: Заслуженного деятеля культуры РФ Светлану Заградскую нашли мертвой в Москве

Тело заслуженного деятеля культуры России, певицы Светланы Заградской обнаружили возле одной из многоэтажек в Москве, сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на источник.

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Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошёл на улице Конёнкова.

По его словам, в квартире погибшей была обнаружена предсмертная записка, в которой 77-летняя Заградская попросила никого не винить в её смерти.

Ранее житель Бельгии покончил жизнь самоубийством после шести недель переписки с искусственным интеллектом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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