На Украине покончил с собой бывший глава Херсонской обладминистрации
Бывший глава подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута покончил с собой, сообщает издание «Страна».
По данным журналистов, на Лагуту возложили вину за то, что с началом спецоперации Херсонская область перешла под контроль России. Официально обвинения чиновнику не предъявляли.
В феврале Служба безопасности Украины обвинила Лагуту в подделке документов и мошенничестве. Чиновника заподозрили в присвоении автомобиля, предназначенного для служебных нужд.
Лагута занимал должность главы военной администрации Херсонской области до июля 2022 года.
Французское агентство AFP 14 сентября сообщило, что власти Украины объявили эвакуацию гражданского населения с подконтрольных Киеву территорий Херсонской области, передает «Радиоточка НСН».
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