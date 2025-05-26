Ограничения на прием и выпуск лайнеров ввели в аэропорту Калуги

Временные ограничения на выпуск и прием лайнеров ввели в калужском аэропорту Грабцево. Об этом заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Три московских аэропорта вновь ввели временные ограничение на полеты

Отмечается, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Ограничения введены с 06:57 26 мая по московскому времени.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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