Ограничения на прием и выпуск лайнеров ввели в аэропорту Калуги

Отмечается, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Ограничения введены с 06:57 26 мая по московскому времени.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

