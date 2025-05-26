Ограничения на прием и выпуск лайнеров ввели в аэропорту Калуги
26 мая 202507:51
Временные ограничения на выпуск и прием лайнеров ввели в калужском аэропорту Грабцево. Об этом заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Отмечается, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Ограничения введены с 06:57 26 мая по московскому времени.
Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК возбудил уголовное дело по факту отравления девяти человек в Братске
- Ограничения на прием и выпуск лайнеров ввели в аэропорту Калуги
- Финляндия вызвала российского посла в связи с возможным нарушением границ
- Во Владивостоке отравились студенты ДВФУ
- Сборная США впервые с 1933 года выиграла чемпионат мира по хоккею
- СМИ: Трамп хочет завершения украинского конфликта даже с потерями для Киева
- Госдума: С 1 июня увеличатся выплаты на детей при перерасчете пособий
- СМИ: Трамп-младший может стать кандидатом в президенты
- Собянин: Силы ПВО уничтожили летевшие на Москву беспилотники
- Трамп: Высказывания Зеленского приводят к проблемам
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru