СМИ: Заразившийся коронавирусом Светлаков госпитализирован в Москве

Отмечается, что после обследования в одной из больниц Светлакова направили в госпиталь с лучшими условиями для лечения заболевания. По данным источников канала, томография показала поражение легких у продюсера.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин ввёл новые ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В частности, в московских кинозалах, театрах и на концертах число посетителей не должно превышать 25% от максимальной заполняемости.

