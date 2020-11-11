СМИ: Заразившийся коронавирусом Светлаков госпитализирован в Москве

Российский телеведущий и продюсер Сергей Светлаков заразился коронавирусом и госпитализирован в одну из московских больниц в связи с ухудшением самочувствия. Об этом сообщается в телегам-канале Baza.

«Массивный тромбоз». Иммунолог о тяжелых последствиях COVID-19

Отмечается, что после обследования в одной из больниц Светлакова направили в госпиталь с лучшими условиями для лечения заболевания. По данным источников канала, томография показала поражение легких у продюсера.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин ввёл новые ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В частности, в московских кинозалах, театрах и на концертах число посетителей не должно превышать 25% от максимальной заполняемости.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: www.instagram.com
ТЕГИ:КоронавирусГоспитализация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры