СМИ: Заразившийся коронавирусом Светлаков госпитализирован в Москве
Российский телеведущий и продюсер Сергей Светлаков заразился коронавирусом и госпитализирован в одну из московских больниц в связи с ухудшением самочувствия. Об этом сообщается в телегам-канале Baza.
Отмечается, что после обследования в одной из больниц Светлакова направили в госпиталь с лучшими условиями для лечения заболевания. По данным источников канала, томография показала поражение легких у продюсера.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин ввёл новые ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В частности, в московских кинозалах, театрах и на концертах число посетителей не должно превышать 25% от максимальной заполняемости.
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