СМИ: Зампрокурора Московской области отстранили от должности
Заместитель прокурора Московской области Семён Якубов отстранен от занимаемой должности, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
Собеседник агентства рассказал, что от должности Якубова отстранили по отрицательным основаниям и в его отношении в настоящее время проводится проверка.
На должность заместителя прокурора Подмосковья Якубов был назначен в апреле 2017 года.
Ранее от исполнения должностных обязанностей были освобождены главы следственных управлений Следственного комитета по Новосибирской, Курской и Тверской областям, а также республики Калмыкия.
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