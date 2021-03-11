Глав четырёх региональных управлений СК РФ временно отстранили
Руководителей следственных управлений Следственного комитета по Новосибирской, Курской и Тверской областям, а также республики Калмыкия, отстранили от исполнения должностных обязанностей на время служебной проверки, сообщает пресс-служба СК России.
В ведомстве отметили, что проверка проводится с целью объективного исследования причин снижения показателей по основным направлениям.
В частности, в СУ СК РФ по Тверской области, отмечается сокращение количества уголовных дел, направленных в суд для рассмотрения по существу, а также небольшое количество расследованных дел о коррупции при росте общего количества сообщений о подобных нарушениях.
В Новосибирской области в течение года более 100 уголовных дел были возвращены на доработку, что значительно хуже средних показателей по стране. Кроме того, отмечен рост числа дел, расследованных в срок свыше двух месяцев, что говорит о росте количества лиц, длительное время содержащихся под стражей. Также увеличилось число требований об устранении нарушений закона в ходе следствия и количество обращений жителей региона в центральный аппарат.
В Калмыкии отмечено большое число необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел, а также незначительное число расследованных уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести.
В СК РФ добавили, что причинами допущенных нарушений являются управленческие ошибки, недостатки в планировании, волокита, неправильно расставленные приоритеты и прочие факторы.
Ранее СУ СК РФ по республике Алтай возбудило несколько уголовных дел в отношении главы регионального Минздрава Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова, сообщает RT. Чиновники подозреваются получении крупной взятки.
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