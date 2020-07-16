СМИ: Заммэра Томска задержан по подозрению в получении взятки

В Томске сотрудники ФСБ задержали по подозрению в получении взятки заместителя мэра по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Отмечается, что сумма взятки составила не менее 300 тыс. рублей.

8 июля при получении взятки в размере двух миллионов рублей был задержан директор Приморского океанариума во Владивостоке Сергей Логинов. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.



