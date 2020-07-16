СМИ: Заммэра Томска задержан по подозрению в получении взятки
В Томске сотрудники ФСБ задержали по подозрению в получении взятки заместителя мэра по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Отмечается, что сумма взятки составила не менее 300 тыс. рублей.
8 июля при получении взятки в размере двух миллионов рублей был задержан директор Приморского океанариума во Владивостоке Сергей Логинов. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.
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- СМИ: Заммэра Томска задержан по подозрению в получении взятки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru