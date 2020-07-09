Директора Приморского океанариума поймали на получении взятки

Директор Приморского океанариума во Владивостоке Сергей Логинов задержан 8 июля при получении взятки в размере двух миллионов рублей, сообщило региональное управление Следственного комитета России.

По информации следствия, эту уже вторая взятка, полученная Логиновым за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения океанариума. Первую в размере тех же двух миллионов он получил 30 марта от предпринимателя через посредника, полагают в СК.

Вместе с Логиновым задержана женщина, предложившая посредничество от лица директора компании, занимавшейся обслуживанием океанариума.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь океанариума Елена Поддубная, факт коррупции был вскрыт в результате внутреннего расследования, после чего учреждение обратилось в правоохранительные органы.

Океанариум входит в структуру Дальневосточного отделения РАН. Его строительство началось в 2008 году и закончилось только в 2016-м. Логинов стал его директором в 2018 году. Ранее нескольких предпринимателей осудили за мошенничество, растрату или коммерческий подкуп при строительстве этого океанариума.

