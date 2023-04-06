СМИ: задержанный под Брянском украинский пилот много лет помогал ВСУ

Летчик помогал украинской армии и вывозил раненых с линии фронта, сообщает RT.

Задержанный в Брянской области украинский пилот заявил, что выполнял задание за деньги

По данным СМИ, пилотом упавшего украинского самолета оказался 67-летний Александр Морозов. Мужчина научился летать в 50 лет.

Морозов в одном из роликов признавался, что его мировоззрение сильно поменялось в 2014 году. Он начал помогать ВСУ вывозить раненых, патрулировал участки местности.

В 2016 году Морозов и второй пилот создали «Гражданский воздушный патруль». Мужчины стали собирать пожертвования.

Морозов ранее заявил, что оказался в воздушном пространстве РФ «по заданию». Ему предложили 50 тысяч гривен.

В Новой Москве 28 марта обнаружили обломки беспилотника в цветах украинского флага, сообщает «Радиоточка НСН».

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