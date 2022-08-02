Депутата Белоусова признали виновным по делу о взятке в 3,25 млрд рублей
Московский городской суд признал депутата Госдумы Вадима Белоусова виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей, сообщает ТАСС.
В ходе оглашения приговора в суде заявили, что парламентарий и его тёща Маргарита Бутакова, а также бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и иные лица получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга, пообщав им покровительство.
В суде добавили, что оглашение приговора займёт несколько дней.
Ранее Центральный районный суд Челябинска за взятку приговорил экс-начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкова к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает Ura.ru.
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