Депутата Белоусова признали виновным по делу о взятке в 3,25 млрд рублей

Московский городской суд признал депутата Госдумы Вадима Белоусова виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Замначальника ульяновской колонии задержан по подозрению в получении взятки

В ходе оглашения приговора в суде заявили, что парламентарий и его тёща Маргарита Бутакова, а также бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и иные лица получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга, пообщав им покровительство.

В суде добавили, что оглашение приговора займёт несколько дней.

Ранее Центральный районный суд Челябинска за взятку приговорил экс-начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкова к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:Уголовное ДелоКоррупция В РоссииСудыДепутат
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