Депутата Белоусова признали виновным по делу о взятке в 3,25 млрд рублей

В ходе оглашения приговора в суде заявили, что парламентарий и его тёща Маргарита Бутакова, а также бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и иные лица получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга, пообщав им покровительство.

В суде добавили, что оглашение приговора займёт несколько дней.

Ранее Центральный районный суд Челябинска за взятку приговорил экс-начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкова к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает Ura.ru.