СМИ: Задержан третий подозреваемый в стрельбе на пляже Бондай в Сиднее

В свою очередь полиция штата Новый Южный Уэльс подтвердила гибель 10 человек, включая одного из стрелков. Ещё 11 получили ранения, среди пострадавших — двое сотрудников полиции, а также один из нападавших. Его состояние оценивается как критическое.

Стрельба на пляже Бондай произошла в воскресенье в районе 7 вечера по местному времени. По предварительным данным, один из подозреваемых был ликвидирован на месте, второй получил ранения и был задержан.

По версии полиции, целью стрелков могло стать мероприятие, посвящённое еврейскому празднику Ханука, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».