СМИ: Задержан третий подозреваемый в стрельбе на пляже Бондай в Сиднее
В Австралии полиция задержала третьего подозреваемого в причастности к стрельбе на популярном сиднейском пляже Бондай. Как сообщает телеканал 9News, мужчина добровольно сдался властям.
В свою очередь полиция штата Новый Южный Уэльс подтвердила гибель 10 человек, включая одного из стрелков. Ещё 11 получили ранения, среди пострадавших — двое сотрудников полиции, а также один из нападавших. Его состояние оценивается как критическое.
Стрельба на пляже Бондай произошла в воскресенье в районе 7 вечера по местному времени. По предварительным данным, один из подозреваемых был ликвидирован на месте, второй получил ранения и был задержан.
По версии полиции, целью стрелков могло стать мероприятие, посвящённое еврейскому празднику Ханука, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
