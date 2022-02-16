СМИ: задержан политолог Валерий Соловей

Экс-профессора МГИМО политолога Валерия Соловья и его сына доставили в следственные органы в качестве свидетелей по уголовному делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жену политолога Светлану Анащенкову.

СК РФ возбудил уголовное дело из-за массовых захоронений мирных жителей в Донбассе

В то же время Znak.com со ссылкой на активистку Эльвиру Вихареву отмечает, что у Соловья дома прошел обыск, силовики изъяли всю технику.

В рамках какого дела проводился обыск пока не известно.

По информации Znak.com оперативные действия проходили в рамках уголовного дела по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:Задержание
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры