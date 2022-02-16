СМИ: задержан политолог Валерий Соловей

В то же время Znak.com со ссылкой на активистку Эльвиру Вихареву отмечает, что у Соловья дома прошел обыск, силовики изъяли всю технику.

В рамках какого дела проводился обыск пока не известно.

По информации Znak.com оперативные действия проходили в рамках уголовного дела по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

