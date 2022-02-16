СМИ: задержан политолог Валерий Соловей
Экс-профессора МГИМО политолога Валерия Соловья и его сына доставили в следственные органы в качестве свидетелей по уголовному делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жену политолога Светлану Анащенкову.
В то же время Znak.com со ссылкой на активистку Эльвиру Вихареву отмечает, что у Соловья дома прошел обыск, силовики изъяли всю технику.
В рамках какого дела проводился обыск пока не известно.
По информации Znak.com оперативные действия проходили в рамках уголовного дела по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
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