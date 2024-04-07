На ответственного за пожарную безопасность «Крокуса» завели уголовное дело

СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении двух сотрудников «Крокуса» - ответственного за пожарную безопасность комплекса и начальника пожарной команды концертного зала. Оба находятся под подпиской о невыезде.

Правоохранители пояснили, что расследование связано с потенциальными нарушениями требований пожарной безопасности в «Крокусе», которые «могли усугубить ситуацию после поджога концертного зала террористами».

Накануне в концертном зале «Крокус Сити Холл», разрушенном пожаром после теракта 22 марта, сотрудники Следственного комитета России инициировали проведение пожарной экспертизы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Crocus Group.

Ранее стало известно, что часть автоматизированной системы пожаротушения в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье не сработала после возникновения пожара во время теракта 22 марта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





