СМИ: Задержан один из подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле»

Чуть позднее Mash уточнил, что подозреваемого задержали за оказание сопротивления полиции.

Губернатор Московской области сообщил о 40 погибших в результате стрельбы в концертном зале в Красногорске. По его словам, более 100 человек пострадали. Им оказывается медицинская помощь, отмечает «Радиоточка НСН».

Сейчас на месте работает более 320 спасателей и свыше 130 единиц техники МЧС России, отмечает «Агентство городских новостей «Москва».

