СМИ: Задержан один из подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле»
По предварительным данным, один из подозреваемых в совершении теракта в Красногорске задержан, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.
Чуть позднее Mash уточнил, что подозреваемого задержали за оказание сопротивления полиции.
Губернатор Московской области сообщил о 40 погибших в результате стрельбы в концертном зале в Красногорске. По его словам, более 100 человек пострадали. Им оказывается медицинская помощь, отмечает «Радиоточка НСН».
Сейчас на месте работает более 320 спасателей и свыше 130 единиц техники МЧС России, отмечает «Агентство городских новостей «Москва».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru