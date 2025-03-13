СМИ: За атакой БПЛА на Москву могут стоять Британия и Франция

По данным портала, это было бы невозможно без поддержки современной внешней разведки. Атака могла быть направлена то, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия, и выставить Москву нежелающей мирного урегулирования.

Ранее депутат Картаполов предложил ответить «Орешником» на массированную атаку дронами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

