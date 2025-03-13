СМИ: За атакой БПЛА на Москву могут стоять Британия и Франция
13 марта 202506:03
Британия и Франция могут стоять за недавней массированной атакой беспилотников на Москву, сообщает L’antidiplomatico.
По данным портала, это было бы невозможно без поддержки современной внешней разведки. Атака могла быть направлена то, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия, и выставить Москву нежелающей мирного урегулирования.
Ранее депутат Картаполов предложил ответить «Орешником» на массированную атаку дронами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru