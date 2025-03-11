Песков: Военные и ПВО РФ очень здорово сработали, отражая атаку БПЛА на страну
Российские военнослужащие и средства противовоздушной обороны РФ (ПВО) сработали очень здорово, отражая украинскую атаку дронов на Москву и область, отметил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с телеканалом «Россия 24».
Он похвалил работу российских военных и выразил надежду, что они продолжат также работать и дальше.
При этом Песков подчеркнул, что киевский режим продолжает намеренно бить по жилым домам. Он также заявил, что Россия не строит иллюзий, что власти Украины в одночасье откажутся от своей «нацистской сущности», поэтому ВС РФ «всегда должны быть начеку».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу показали результат украинской атаки беспилотников на Московскую область в Видном, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru