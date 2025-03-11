Песков: Военные и ПВО РФ очень здорово сработали, отражая атаку БПЛА на страну

Российские военнослужащие и средства противовоздушной обороны РФ (ПВО) сработали очень здорово, отражая украинскую атаку дронов на Москву и область, отметил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с телеканалом «Россия 24».

Он похвалил работу российских военных и выразил надежду, что они продолжат также работать и дальше.