СМИ: Ядовитая змея укусила девочку в Москве
В Москве 16‑летнюю школьницу укусила бамбуковая куфия, передает РЕН ТВ.
Происшествие случилось в жилом доме на Ярославском шоссе. В момент укуса девочка находилась дома вместе с бабушкой — они ожидают приезда медицинской бригады. Мать пострадавшей в это время находится за границей.
Бамбуковая куфия относится к подсемейству гадюковых. Её яд представляет серьёзную опасность: в тяжёлых случаях он может спровоцировать некроз тканей, что порой приводит к необходимости ампутации.
Ранее врач посольства РФ в Индии Наталья Панфилова сказала, что российским туристам следует быть осторожными в связи с возможностью нападения песчаных блох на пляжах Индии.
