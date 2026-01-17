СМИ: Ядовитая змея укусила девочку в Москве

Происшествие случилось в жилом доме на Ярославском шоссе. В момент укуса девочка находилась дома вместе с бабушкой — они ожидают приезда медицинской бригады. Мать пострадавшей в это время находится за границей.



Бамбуковая куфия относится к подсемейству гадюковых. Её яд представляет серьёзную опасность: в тяжёлых случаях он может спровоцировать некроз тканей, что порой приводит к необходимости ампутации.

Ранее врач посольства РФ в Индии Наталья Панфилова сказала, что российским туристам следует быть осторожными в связи с возможностью нападения песчаных блох на пляжах Индии.

