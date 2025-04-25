Взрывы во Владимирской области полностью прекратились

Пожар на складе боеприпасов в Киржачском районе Владимирской области прекратился, снаряды прекратили взрываться, сообщают РИА Новости с ссылкой на представителя экстренных служб.

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Источник отметил, что в данный момент саперы обследуют территорию, чтобы изучить неразорвавшиеся боеприпасы. В районе еще действует положение о чрезвычайной ситуации, уточняется в публикации.

Во вторник 22 апреля Министерство обороны подтвердило, что на территории военной части в Киржачском районе произошел пожар. Он привел к детонации снарядов, хранившихся на складе. Причиной возгорания стало нарушение требований безопасности.

После этого губернатор Владимирской области Александр Авдеев объявил эвакуацию семи населенных пунктов и 12 дачных поселков. По информации служб спасения, в результате инцидента пострадали десять человек.

Ранее стало известно, что из зоны поражения было эвакуировано более 3 тысяч человек, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Никонов
ТЕГИ:Угроза ВзрываВзрывВладимирская Область

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