Взрывы во Владимирской области полностью прекратились

Источник отметил, что в данный момент саперы обследуют территорию, чтобы изучить неразорвавшиеся боеприпасы. В районе еще действует положение о чрезвычайной ситуации, уточняется в публикации.

Во вторник 22 апреля Министерство обороны подтвердило, что на территории военной части в Киржачском районе произошел пожар. Он привел к детонации снарядов, хранившихся на складе. Причиной возгорания стало нарушение требований безопасности.

После этого губернатор Владимирской области Александр Авдеев объявил эвакуацию семи населенных пунктов и 12 дачных поселков. По информации служб спасения, в результате инцидента пострадали десять человек.

Ранее стало известно, что из зоны поражения было эвакуировано более 3 тысяч человек, напоминает НСН.

