СМИ: Количество пострадавших из-за взрыва во Владимирской области увеличилось до 10 человек
23 апреля 202506:01
Во Владимирской области количество пострадавших в результате детонации боеприпасов на территории воинской части возросло до 10 человек, сообщает Telegram-канал «112».
У большинства из них диагностированы осколочные ранения и контузии. Из зоны поражения эвакуировано более 3 тысяч человек.
Ранее стало известно о четырех раненных. Принято решение эвакуировать воинскую часть, где произошел взрыв, а также семь населенных пунктов и 12 дачных поселков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru