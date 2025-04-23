СМИ: Количество пострадавших из-за взрыва во Владимирской области увеличилось до 10 человек

Во Владимирской области количество пострадавших в результате детонации боеприпасов на территории воинской части возросло до 10 человек, сообщает Telegram-канал «112».

Жителей семи населенных пунктов эвакуируют во Владимирской области

У большинства из них диагностированы осколочные ранения и контузии. Из зоны поражения эвакуировано более 3 тысяч человек.

Ранее стало известно о четырех раненных. Принято решение эвакуировать воинскую часть, где произошел взрыв, а также семь населенных пунктов и 12 дачных поселков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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