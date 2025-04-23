В Забайкалье ввели режим ЧС федерального значения из-за пожаров

Режим чрезвычайной ситуации федерального характера ввели в Забайкальском крае из-за лесных пожаров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рослесхоза.

В России за сутки ликвидировали 48 лесных пожаров

Меры были приняты правкомиссией по предложению губернатора края Александра Осипова.

Как отметил глава Рослесхоза Иван Советников, решение направлено на расширение группировки сил и средств тушения пожаров, разрешение финансовых и юридических вопросов.

Ранее в Забайкалье был введен режим ЧС регионального характера в связи с пожарами, он действовал с 7 апреля.


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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ПожарыЗабайкалье

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