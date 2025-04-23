В Забайкалье ввели режим ЧС федерального значения из-за пожаров
23 апреля 202512:55
Режим чрезвычайной ситуации федерального характера ввели в Забайкальском крае из-за лесных пожаров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рослесхоза.
Меры были приняты правкомиссией по предложению губернатора края Александра Осипова.
Как отметил глава Рослесхоза Иван Советников, решение направлено на расширение группировки сил и средств тушения пожаров, разрешение финансовых и юридических вопросов.
Ранее в Забайкалье был введен режим ЧС регионального характера в связи с пожарами, он действовал с 7 апреля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru