СМИ: взрыв произошёл в здании в Бангладеш

По данным издания, которое ссылается на пожарных, ранения получили более 100 человек.

Отмечается, что взрыв повредил пятиэтажный и семиэтажный дома, на месте происшествия работают пять пожарных расчётов.

Ранее не менее четырёх человек погибли, ещё трое пострадали в результате взрыва в жилом доме в Тегеране, сообщает RT.