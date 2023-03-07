СМИ: взрыв произошёл в здании в Бангладеш

Не менее 8 человек погибли в результате взрыва, который произошёл в здании, расположенном столице Бангладеш Дакке, сообщает газета The Daily Star.

Число погибших при взрыве в отеле на Кубе увеличилось до 45 человек

По данным издания, которое ссылается на пожарных, ранения получили более 100 человек.

Отмечается, что взрыв повредил пятиэтажный и семиэтажный дома, на месте происшествия работают пять пожарных расчётов.

Ранее не менее четырёх человек погибли, ещё трое пострадали в результате взрыва в жилом доме в Тегеране, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Соцсеть/@we_missed
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеВзрывБангладеш
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры