СМИ: взрыв произошёл в здании в Бангладеш
7 марта 202315:56
Не менее 8 человек погибли в результате взрыва, который произошёл в здании, расположенном столице Бангладеш Дакке, сообщает газета The Daily Star.
По данным издания, которое ссылается на пожарных, ранения получили более 100 человек.
Отмечается, что взрыв повредил пятиэтажный и семиэтажный дома, на месте происшествия работают пять пожарных расчётов.
Ранее не менее четырёх человек погибли, ещё трое пострадали в результате взрыва в жилом доме в Тегеране, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 449 / сут.
Умерли
396 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 373 / сут.
- В Минобороны Польши уточнили информацию о прибытии Patriot на Украину
- Россия экспортировала уже 40 миллионов тонн зерна
- Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали в Турции
- В Петербурге с 1 августа введут курортный сбор
- СМИ: взрыв произошёл в здании в Бангладеш
- СМИ: Два пилота погибли при столкновении самолетов ВВС Италии под Римом
- Американский профессор: Администрация Байдена боится многополярного мира
- Польша передаст Украине еще десять танков Leopard до конца недели
- ООН: ущерб Турции от землетрясений может превысить 100 млрд долларов
- Пригожин заявил, что не может комментировать слова Шойгу
7 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru