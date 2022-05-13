Число погибших при взрыве в отеле на Кубе увеличилось до 45 человек
Количество погибших в результате взрыва газа в отеле Saratoga в кубинской Гаване увеличилось до 45 человек, сообщает пресс-служба Минздрава страны.
Ещё 15 человек остаются в больнице, из них шестеро — в критическом состоянии. Двое из них – дети.
Как сообщает офис главы государства, помимо граждан Кубы в результате инцидента погибла гражданка Испании.
6 мая стало известно о мощном взрыве в Гаване. Он прогремел в гостинице Saratoga, расположенной напротив гаванского Капитолия. В результате было разрушено как минимум два этажа отеля.
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