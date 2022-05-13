Число погибших при взрыве в отеле на Кубе увеличилось до 45 человек

Количество погибших в результате взрыва газа в отеле Saratoga в кубинской Гаване увеличилось до 45 человек, сообщает пресс-служба Минздрава страны.

Спасатели закончили поиски выживших после взрыва в Гаване

Ещё 15 человек остаются в больнице, из них шестеро — в критическом состоянии. Двое из них – дети.

Как сообщает офис главы государства, помимо граждан Кубы в результате инцидента погибла гражданка Испании.

6 мая стало известно о мощном взрыве в Гаване. Он прогремел в гостинице Saratoga, расположенной напротив гаванского Капитолия. В результате было разрушено как минимум два этажа отеля.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/LaHabana
ТЕГИ:ВзрывКуба
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры