СМИ: Взрыв произошел на железной дороге в Крыму
Взрыв произошел на железной дороге в Крыму рано утром 18 мая, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники.
По предварительным данным, подрыв произошел недалеко от Бахчисарая, с путей сошли вагоны поезда. На данный момент приостановлено движение поездов по направлению Симферополь – Севастополь.
Советник главы республики Крым Олег Крючков подтвердил в своем Telegram-канале, что движение приостановлено, пассажиры будут доставляться автобусами.
12 мая засаду диверсантов обнаружили около железной дороги в Крыму. Об этом сообщал Telegram-канал Mash. По данным СМИ, злоумышленники могли следить за составами, перевозящими военные грузы. Правоохранители обыскали укрытие и собрали улики, причастных разыскивают.
Ранее сотрудники ФСБ задержали трех человек, которые планировали устроить диверсию на участке Южно-Уральской железной дороги. По данным ведомства, злоумышленники действовали в интересах спецслужб Украины, передает «Радиоточка НСН».
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