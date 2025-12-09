В многоэтажном доме в Новосибирской области произошел взрыв
Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Барабинском районе Новосибирской области. Об этом сообщает управление МЧС по региону.
Взрыв прогремел в одной из квартир трехэтажного дома. Последующего горения не зафиксировано.
«Повреждено остекление в комнатах и на балконе. В соседней квартире деформировались стены, пошли трещины», - указали в МЧС.
По предварительным данным, причиной ЧП стала разгерметизация неправильно установленного газового баллона. Пожилая хозяйка жилья не пострадала.
Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Сочи, один человек погиб, пишет «Свободная пресса».
