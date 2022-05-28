СМИ: Первое гражданское судно прибыло в порт Мариуполя
В разминированный порт Мариуполя прибыло первое гражданское судно - сухогруз РМ-3 типа «Славутич». Документальные кадры показал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.
Начальной точкой маршрута сухогруза был порт Ростова-на-Дону. «Славутич» зашел в акваторию в сопровождении противодиверсионных кораблей ВС РФ.
Прибытие судна стало открытием водной гавани Мариуполя для гражданских судов.
«После трехмесячного простоя корабли могут безопасно швартоваться в порту. Это стало возможно благодаря работе по разминированию, проведенной российскими военными, Так, в фарватере военнослужащие обнаружили десять морских мин, которые установили бойцы ВСУ. Каждая такая мина несет в себе по 50 кг взрывчатки. Этого хватит, чтобы разорвать напополам небольшой корабль», - отмечают «Известия».
После взятия под контроль Мариуполя постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Азовское море стало зоной совместного пользования России и ДНР.
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