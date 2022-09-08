СМИ: Взрыв прогремел в квартире на северо-западе Москвы

Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошёл на третьем этаже девятиэтажного жилого дома в Тепличном переулке при попытке подключить газовый баллон. Источник добавил, что пожара и разрушений не последовало.

Ранее в Новосибирске более 20 человек, в том числе дети, самостоятельно эвакуировались из жилого дома, в котором произошёл взрыв газовоздушной смеси.