СМИ: Взрыв прогремел в квартире на северо-западе Москвы

Женщина пострадала в результате взрыва, который произошёл в квартире на северо-западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

В центре Москвы эвакуировали постояльцев отеля из-за угрозы взрыва

Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошёл на третьем этаже девятиэтажного жилого дома в Тепличном переулке при попытке подключить газовый баллон. Источник добавил, что пожара и разрушений не последовало.

Ранее в Новосибирске более 20 человек, в том числе дети, самостоятельно эвакуировались из жилого дома, в котором произошёл взрыв газовоздушной смеси.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:КвартираВзрыв ГазаМосква
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