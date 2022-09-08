СМИ: Взрыв прогремел в квартире на северо-западе Москвы
Женщина пострадала в результате взрыва, который произошёл в квартире на северо-западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошёл на третьем этаже девятиэтажного жилого дома в Тепличном переулке при попытке подключить газовый баллон. Источник добавил, что пожара и разрушений не последовало.
Ранее в Новосибирске более 20 человек, в том числе дети, самостоятельно эвакуировались из жилого дома, в котором произошёл взрыв газовоздушной смеси.
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