В центре Москвы эвакуировали постояльцев отеля из-за угрозы взрыва
10 мая 202221:33
В центре Москвы прошла эвакуация постояльцев отеля Holiday Inn из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что из гостиницы на Симоновском валу вывели более 100 человек.
В настоящее время проверятся наличие в здании взрывчатых веществ.
Ранее во втониу сообщалось, что около 150 человек эвакуировали из здания оздоровительного комплекса в Екатеринбурге.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru