В центре Москвы эвакуировали постояльцев отеля из-за угрозы взрыва

В центре Москвы прошла эвакуация постояльцев отеля Holiday Inn из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что из гостиницы на Симоновском валу вывели более 100 человек.

В настоящее время проверятся наличие в здании взрывчатых веществ.

Ранее во втониу сообщалось, что около 150 человек эвакуировали из здания оздоровительного комплекса в Екатеринбурге.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:МоскваВзрыв
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