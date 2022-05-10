В центре Москвы эвакуировали постояльцев отеля из-за угрозы взрыва

В центре Москвы прошла эвакуация постояльцев отеля Holiday Inn из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что из гостиницы на Симоновском валу вывели более 100 человек.



В настоящее время проверятся наличие в здании взрывчатых веществ.

Ранее во втониу сообщалось, что около 150 человек эвакуировали из здания оздоровительного комплекса в Екатеринбурге.