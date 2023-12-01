СМИ: Взрыв поездов в Северомуйском тоннеле БАМа квалифицирован как теракт
Взрыв поездов в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали (БАМ), ведущем из России в Китай, квалифицировали как теракт, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
Собеседники издания утверждают, что в отношении «неустановленных лиц» по соответствующей статье УК РФ было возбуждено уголовное дело.
«Предварительно установлено, что возгорание цистерны с топливом стало следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, находящегося предположительно под вагоном»,— рассказал источник.
Ранее в Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СК России заявили, что ночью 29 ноября в Северомуйском тоннеле произошло возгорание вагона-цистерны с топливом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru